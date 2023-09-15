Названы средства ПВО ВС России, способные уничтожить ракеты Taurus Военэксперт Дандыкин: ракеты Taurus будут уничтожены российскими С-300 и С-400

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО С-300

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что немецко-шведские крылатые ракеты Taurus в случае их передачи Украине будут уничтожены российскими средствами ПВО. Он не исключил, что Taurus способны обнаружить и сбить системы ПВО С-300, С-400, «Бук», «Тор», а также «Панцирь».

Taurus — авиационная ракета, поэтому предстоит наносить удары по аэродромам. К сожалению, у ВСУ остались советские самолеты, плюс они могут получить F-16. Taurus сбиваемы, как и украинские самолеты. Их могут сбить С-300, С-400, семейство «Бук», на подлете могут сбить и «Панцири». И, конечно, наша авиация, способная сбить самолеты-носители и наносить удары по аэродромам, — добавил Дандыкин.

Он отметил, что ВСУ попытаются атаковать Адлер и Новороссийск, если получат немецко-шведские крылатые ракеты Taurus. Эксперт подчеркнул, что дальность полета Taurus — около 500 км.

Канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.