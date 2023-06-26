Турция достроит завод Bayraktar на Украине в 2025-м. Это опасно для России? На производстве будут выпускать боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Эксперты рассказали, почему Турция пошла на такой шаг

Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press

Турецкая компания Baykar Makina планирует завершить строительство завода беспилотных аппаратов на Украине в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар. «Большая часть подготовительных работ уже идет, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле», — отметил он. На этом предприятии будут производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Зачем турки строят военный завод на Украине и почему они не боятся атак российских ВС, разобрался NEWS.ru.

Где на Украине будут строить завод Bayraktar ​​​​

Baykar Makina приобрела на Украине участок для будущего завода в августе прошлого года. Первоначально строительство планировали завершить в 2024 году. Впервые об этом сообщил посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

По информации украинских СМИ, турецкое производство БПЛА появится в Киевской области, однако официального заявления застройщика о точном месте расположения завода пока нигде не было.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Фото: baykartech.com Высотный дальний БПЛА Bayraktar Akıncı

Военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что Киев выбрал запад страны.

«Еще после первого Майдана, который был в конце 2004 — начале 2005 года, многое переносилось в Галицию (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области Украины. — NEWS.ru): секретные объекты, банковские серверы и так далее», — напомнил он NEWS.ru.

Турецкая компания Baykar готовилась к строительству завода на Украине почти четыре года. В 2019-м концерн учредил ООО «Авиа Венчурс», в прошлом оно получило лицензию на импорт-экспорт военной продукции. По данным турецких СМИ, сейчас это единственная компания на Украине, у которой есть иностранный учредитель и лицензия на военную деятельность.

Зачем Турции завод Bayraktar на Украине

Турция заинтересована в развитии военного сотрудничества с Украиной, так как зависит от поставок украинских комплектующих, в частности двигателей, считает турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

«Договоренностям о строительстве завода уже несколько лет. Турецкая сторона выбрала Украину, потому что у нее хорошо налажено производство моторов, которые нужны, например, для беспилотников. Различные украинские моторы Турция закупает для своей промышленности, в том числе военной. Анкара не хочет терять такого экономического партнера, как Киев», — рассказал он NEWS.ru.

В частности, Baykar Makina планирует использовать украинские двигатели АИ-322Ф для производства сверхзвуковых малозаметных палубных беспилотников Bayraktar Kızılelma.

Турецкий эксперт считает, что нет ничего странного в том, что Турция ведет строительство в стране, на территории которой разворачивается вооруженный конфликт.

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press Ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА Bayraktar TB2 на украинском аэродроме

«Почему турецкая компания Baykar открывает дочернее предприятие на территории Украины во время боевых действий? Сейчас начинается только электрификация предприятия. Завод планируют запустить в 2025 году. У Турции очень выверенная внешнеполитическая и внешнеэкономическая политика. Анкара считает, что к следующему году военная операция закончится», — пояснил он.

Как строительство завода Bayraktar повлияет на отношения Турции и России

Доцент Восточного факультета СПбГУ, тюрколог Алексей Образцов отметил в беседе с NEWS.ru, что Россия не одобряет военные контакты Анкары и Киева, но спокойно реагирует на них.

«Россия сейчас запускает с Турцией такое количество экономических проектов... Не думаю, что это (строительство завода Bayraktar. — NEWS.ru) осложнит российско-турецкие отношения. А если и осложнит, то в очень малой степени», — пояснил Образцов.

Чем опасен турецкий Bayraktar TB2

Тюрколог полагает, что российское руководство не склонно драматизировать ситуацию с турецкими беспилотниками, так как сомневается в их реальной боевой эффективности.

«Слава что Javelin, что Bayraktar, что Leopard очень сильно преувеличена. Это не те позиции в армейском заказе, которые могут решить даже локальную проблему. Беспилотные аппараты, как показывает опыт последних боестолкновений, если это не барражирующие боеприпасы, — управляемые летающие снаряды, не влияют на боевые действия так, как казалось год — полтора назад», — заметил тюрколог.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press БПЛА Bayraktar Akıncı в полете

По его словам, у Bayraktar нет «невиданных супертехнологий или какой-то предполагаемой необоримой суперэффективности». Если БПЛА будут представлять для России опасность, то «завод будет уничтожен», допускает Образцов.

«Прилетят те же самые „Ланцеты“ и разнесут эту „одесскую пошивочную мастерскую“. Этот завод станет абсолютно законной целью для российских ВКС. И здесь никакие дружеские связи не сыграют свою роль. Максимум, что будет: перед уничтожением завода, за 12 часов предупредят, чтобы вывезли сотрудников», — поделился мнением собеседник NEWS.ru.

Как завод Bayraktar на Украине поможет экономике Турции

Как отметил Образцов, строительство завода на Украине выгодно прежде всего туркам, так как «они смогут хорошо на этом заработать».

«Сейчас в турецкой экономике довольно тяжелая ситуация. Каждая копейка на счету. И если есть возможность заработать на Bayraktar, Турция в этом себе не откажет. Туркам главное — получить деньги. Они их получат. Выгрызут, выскребут, вытащат. А дальше украинцы будут разбираться сами», — подчеркнул Образцов.

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press БПЛА Bayraktar TB2 заходит на посадку

Михаил Онуфриенко придерживается такого же мнения. «Турки сделают, как выгодно им, а не Украине. Возьмут предоплату, начнут строить завод. Если его уничтожат, то так тому и быть. Если Украина совсем к тому времени исчезнет с карты, то деньги все равно останутся у турецкой компании. Они все продумали, своими средствами рисковать не будут, а вот украинскими — спокойно», — подытожил военный эксперт.

Читайте также

Турция заявила об испытаниях ракеты, которая «изменит баланс на поле боя»

Украина подписала три контракта с турецким производителем БПЛА Baykar

«Политика балансирования»: тюрколог оценила стратегию Эрдогана