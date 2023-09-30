Коц удивился необычному обстрелу Белгорода: что пишут военкоры 30 сентября

Фото: МО Украины

Ночной обстрел Белгорода и Белгородской области, создание на Украине флота морских дронов, новая волна мобилизации в РФ, бои в островной зоне Днепра на Херсонском направлении — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц прокомментировал необычные ночные удары по Белгородской области

«Что-то новенькое. Ночью по Белгородской области противник пытался нанести удар из РСЗО „Ураган“. Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе все 9 снарядов. Не помню, чтобы противник раньше использовал этот тип по Белгородчине. Да и вообще в последнее время об украинских „Ураганах“ было слышно не много. А сбивать их научились давно. Когда жили в Изюме, кассетные „Ураганы“ летали систематически. И систематически их уничтожали. После Изюма у меня обязательный тост — за ПВО», — написал он.

Евгений Поддубный: «Киевский режим заявил о создании флота морских дронов для атаки на российские корабли»

«Подготовка к вводу в эксплуатацию сотен БЭКов на Украине началась год назад. Тогда, в ноябре 2022-го, в Сеть был слит демонстрационный ролик, где была показана сборка украинских морских дронов-камикадзе. И вот спустя год Владимир Зеленский заявляет, что все готово для того, чтобы сделать существование российских военных кораблей „бессмысленным“. Заявил он об этом сегодня на Форуме оборонных индустрий в Киеве. Тема применения морских беспилотников — крайне перспективная. Разработки ведут все способные на это страны мира. Обнаружение морского дрона намного сложнее, чем выявление воздушной цели, а масса взрывчатого вещества, которую способен нести БЭК кратно больше», — отметил журналист.

По словам Поддубного, Украина не самостоятельно разрабатывает и создает такие беспилотники.

«Тут важны 2 фактора: средства доставки дрона в точку, где радиус боевого применения позволяет поразить цель и система управления морским беспилотником. Эффективная дистанция боевого применения на море должна быть значительно выше, нежели у тактических ударных БЛА. В мире не так много государств, возможности которых позволяют внедрить современную систему управления и целеуказания для морских беспилотников. И среди лидеров — кураторы киевского режима: США и Британия. Именно эти страны предоставляют Киеву емкости и технологии для организации управления беспилотниками на море. И за каждой атакой таких беспилотников — прямое участие этих стран в войне», — добавил он.

Фото: МО Украины

Александр Сладков объяснил, почему в России не нужно проводить мобилизацию

«Это сильнейший фактор внутрироссийского отношения к СВО. Стремление победить числом — это демонстрация отношения к жизни солдат. Сейчас поясню эту свою мысль. Москва показывает, что такой путь для нас контрпродуктивен. Есть более современный и, самое главное, доступный нам метод. Русский (все наши национальности имею в виду) солдат должен шагать вперед по территории, усыпанной пеплом, обходя гигантские воронки от наших бомб и снарядов. Солдат должен шагать беспрепятственно. Он должен заходить в города, лишенные воды и света, которые противник не сможет использовать как укрепрайоны. И как только он будет проходить эти города, в них должны появляться вода и свет, должна возвращаться жизнь», — отметил он.

По словам военкора, в настоящее время «можно проводить сколько угодно мобилизаций, но добиться победы нужно другим путем».

«Нужна объединенная мощь, способная проломить линию фронта при помощи бомб, а не пехоты. Нужны такие удары по важнейшим объектам, которые оставили бы все надежды на их восстановление. Заметьте, я не говорю о ковровых бомбардировках украинских сел и городов, нет. Удары по объектам. Какими они будут, определят соответствующие службы Минобороны. Но! Чем больше ракет и „Гераней“ у нас будет, тем больше разведанных целей нам необходимо. Иметь, чем бить, знать, куда бить, — иметь такую возможность постоянно. Выигрывать не по очкам, а нокаутом», — добавил Сладков.

«Рыбарь» предоставил информацию о текущей ситуации у Херсона

«В островной зоне Днепра украинские тактические группы (ТГр) продолжают закрепляться на островах и на левом берегу. Подразделения ТГр „Нормандия“ и „Гром“ осуществили ротацию передовых групп на Алексеевском и Алешкинском островах. Основные события развернулись на Казацком острове, где ВСУ начали оборудовать позиции у русла реки. Однако российская разведгруппа провела успешную вылазку на Казацкий, взяв двух человек в плен. Остальные из 131 разведбатальона ВСУ сбежали в северную часть острова и заняли круговую оборону», — отметил источник.

«Рыбарь» сообщил, что украинская эвакуационная группа на лодке перебросила подкрепление, а на обратном пути в Николаевку была потоплена артиллерией.

«Активность ВСУ на островах на фоне усиления группировки войск на этом направлении неудивительна. К моменту задействования корпуса морской пехоты для форсирования Днепра у ВСУ должен быть твердый плацдарм на левом берегу. Поэтому интенсификация боев на островах является логичной. К слову, в последние два дня не было никакого движения колонн с востока на запад: это означает, что переброска группировки морской пехоты завершена», — добавили авторы канала. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Читайте также:

ВС России уничтожили два польских истребителя в Николаевской области

«Абсолютный перелом»: военэксперт об успехах армии России под Работино

В Британии посочувствовали ВСУ из-за российского «истребителя танков»