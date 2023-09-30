Военэкперт раскрыл, как защитить Черноморский флот от дронов ВСУ Военэкперт Матвийчук: боновые заграждения защитят российский флот от дронов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Борьба с морскими дронами является тяжелой задачей, поскольку их трудно обнаружить, хотя и легко уничтожить, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что БПЛА такого типа идут к цели в полупогруженном положении. Для решения этой проблемы, по словам эксперта, нужен комплекс мер, одна из которых — боновые заграждения.

Есть три направления: организационное — флот должен быть всегда готов отразить атаку дронов. Второе — техническое: предоставить флоту все необходимые технические средства, в первую очередь разведывательные: акустические, сонарные, радиолокационные, подводные и надводные, которые предупредят о приближении дронов. И третье — установить боновые заграждения, которые не позволят дронам подойти к охраняемым объектам, — говорит Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что Россия проводит огромную работу для сведения подобной угрозы к минимуму.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщал, что Украина заполучила флот морских беспилотников стараниями США и Великобритании. По его словам, эти страны являются лидерами в разработке систем управления и целеуказания для безэкипажных катеров.