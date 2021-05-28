МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

https://static.news.ru/photo/dbedf40c-71f4-11eb-850d-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему вручили ноту протеста из-за антироссийских акций в Киеве, которые проходят возле посольства. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты заявили, что рассматривают акции у посольства РФ в Киеве как грубое нарушение Венской конвенции.
Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности, — говорится в сообщении.
26 мая украинские националисты собрались около здания российского посольства в Киеве. Они выкрикивали антироссийские лозунги и заблокировали вход в посольство. Радикалы также приходили к российской дипмиссии в период обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Они протестовали против движения ХАМАС, которое будто бы получает помощь из Москвы. Тогда в акции участвовали около 20 человек. Российские дипломаты посольства в Киеве отреагировали отправкой ноты протеста.
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