МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

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Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии. Минск может получить почти три миллиарда евро, если в стране сменится президент. Об этом пишет РБК.

Деньги хотят выделить при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в обмен на экономические и политические реформы. План...