Врачи в Израиле прекратят лечить людей Профсоюз врачей Израиля сообщил о приостановке работы системы здравоохранения с 28 марта

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Профсоюз врачей Израиля сообщил о временной приостановке работы системы здравоохранения в стране с 28 марта, передает издание Haaretz. Таким образом израильские врачи бастуют против судебной реформы, проводимой премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Как заявили представители профсоюза, врачи вернутся к работе, как только судебная реформа будет отменена.

Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы, — говорится в сообщении издания.

Кроме того, к забастовке присоединился профсоюз аэропортов Израиля, в стране был закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона на прибытие рейсов и отправление. Лидер организации Пинхас Идан призвал власти страны пересмотреть свои решения.

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху и его правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты. По его словам, из-за митингов безопасность и экономика Израиля находятся под угрозой.