Возросло число погибших при обрушении дома в Батуми
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:52, 09 октября 2021
Фото: police.ge
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Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырёх человек. Их тела спасатели извлекли в ночь на 9 октября, сообщает МВД Грузии.
Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырёх человек, — говорится в сообщении.
Также спасатели вывели из-под завалов двух раненных горожан, их срочно госпитализировали.
Телекомпания «Рустави 2» уточняет, что число жертв возросло до пяти.
В центре Батуми 8 октября обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Первыми спасатели вызволили из-под завалов двоих детей и мужчину.
Ранее стало известно, что причиной частичного обрушения жилого дома в Батуми мог стать ремонт на первом этаже здания. По некоторым данным, он привёл к разрушению несущей стены. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.