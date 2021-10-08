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Возросло число погибших при обрушении дома в Батуми

07:52, 09 октября 2021
Возросло число погибших при обрушении дома в Батуми Фото: police.ge
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Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырёх человек. Их тела спасатели извлекли в ночь на 9 октября, сообщает МВД Грузии.

Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырёх человек, — говорится в сообщении.

Также спасатели вывели из-под завалов двух раненных горожан, их срочно госпитализировали.

Телекомпания «Рустави 2» уточняет, что число жертв возросло до пяти.

В центре Батуми 8 октября обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Первыми спасатели вызволили из-под завалов двоих детей и мужчину.

Ранее стало известно, что причиной частичного обрушения жилого дома в Батуми мог стать ремонт на первом этаже здания. По некоторым данным, он привёл к разрушению несущей стены. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

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