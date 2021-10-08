Возросло число погибших при обрушении дома в Батуми

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Президент Украины Владимир Зеленский в октябре имел возможность наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Для этого ему следовало поздравить президента РФ с днём рождения, заявил в эфире телеканала «Наш» экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями, — пояснил бывший чиновник. Он добавил,...