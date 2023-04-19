Возле аэропорта в столице Судана прогремел взрыв

Фото: Соцсети

Вид на Хартум после взрыва

Неподалеку от аэропорта в столице Судана Хартуме прогремел взрыв, сообщает канал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники. Местные жители опубликовали в социальных сетях кадры с поднимающимися в небо черными клубами дыма. Информация о возможных жертвах или раненых уточняется.

В районе аэропорта Хартума был слышен звук взрыва, — передает телеканал.

В Судане в прошлые выходные начались боевые действия между регулярной армией и СБР. Ситуация обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Первый является также главой Суверенного совета, а второй — его заместителем.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в результате боевых столкновений в Судане погибли 270 человек. Еще более 2,6 тысячи получили различные ранения. Он также добавил, что среди убитых три сотрудника Всемирной продовольственной программы. Гебрейесус призвал стороны конфликта прислушаться к призывам о прекращении огня и добиваться мирного урегулирования ситуации.