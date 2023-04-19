В ВОЗ назвали новое число погибших при столкновениях в Судане Глава ВОЗ Гебрейесус: число жертв столкновений в Судане возросло до 270

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В результате боевых столкновений в Судане между вооруженными силами страны и военизироdанной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР) погибли 270 человек. Еще более 2,6 тысячи получили различные ранения. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводит «Интерфакс».

Оперативный центр министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 270 человек погибли и более 2,6 тыс. человек получили ранения, — сказал глава ВОЗ.

Он также добавил, что среди убитых три сотрудника Всемирной продовольственной программы. Гебрейесус призвал стороны конфликта прислушаться к призывам о прекращении огня и «добиваться мирного уреулирования».

Ранее в ООН подсчитали, что после начала боевых столкновений в Судане погибли более 180 гражданских лиц, более 1800 человек получили ранения.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Первый является также главой Суверенного совета, а второй — его заместителем.

Боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. Позже они распространились и на другие регионы республики.