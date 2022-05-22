ВОЗ: заболеваемость коронавирусом растет почти в 70 странах мира

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет почти в 70 странах, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, данная тенденция связана с сокращением тестирований на COVID-19 по всему миру. В ходе выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения он призвал лидеров государств добиться охвата прививками 70% населения.

Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и это происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование, — приводится заявление директора организации на сайте ВОЗ.

Гебрейесус акцентировал внимание на росте смертности от коронавируса в африканских странах. По его мнению, COVID-19 еще может «преподнести сюрпризы».

По статистике ВОЗ на 20 мая в мире зарегистрировали 521 920 560 случаев заражения ковидом и 6 274 323 случая смерти из-за инфекции.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в России не должно стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса. По его словам, этой ситуацией следует воспользоваться, чтобы привить как можно большее количество людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Он назвал сочетание инъекционного и назального препаратов лучшей защитой от инфекции.