ВОЗ: в мире за сутки коронавирусом заболели ещё 200 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/7b9e60d4-cf5e-11ea-ae35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число подтверждённых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа увеличилось на 200 625. Жертвами вируса нового типа стали 4823 пациента по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за всё время с начала пандемии коронавирусом переболели 15 785 641 жителей планеты, а по меньшей мере 640 016 пациентов с подтвержденным COVID-19 не смогли справиться с болезнью.

К этому дню больше всего заразившихся в Северной и Южной Америке. Их число достигло 8 385 810.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, возникшей в китайской Ухани, пандемией.

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 3110 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии от коронавируса вылечились 600 250 жителей РФ.

Как писал NEWS.ru, на территории Москвы из больниц за аналогичный период по выздоровлении были выписаны 306 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, количество победивших недуг столичных жителей выросло до 174 721 человека.