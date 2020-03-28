https://static.news.ru/photo/5c990614-70f2-11ea-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла доказательств того, что коронавирус передаётся от домашних животных человеку, и наоборот. Это не значит, что хозяева могут пренебречь гигиеной питомцев, подчеркнули в организации.

Да, в Гонконге был случай, собака была заражена и скончалась, то была очень старая собака. <...> На данный момент нет [аналогичных] доказательств, — цитирует ТАСС представителя ВОЗ Мелиту Вуйнович.

По её словам, хозяевам домашних животных лучше воздержаться от прогулок с питомцами, чтобы не заразиться самим.

Как писал NEWS.ru, в феврале гонконгские медики заподозрили передачу вируса COVID-19 от человека собаке. Животное с проявившимися симптомами изолировали для исследований, но не спасли.

Распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 600 тысяч человек почти во всех странах. Погибли 27,5 тысячи пациентов, выздоровели 135 тысяч.