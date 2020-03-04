https://static.news.ru/photo/e4ce9576-5e32-11ea-88c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Эксперты пришли к выводу, что коронавирус передаётся от человека животному. Первый такой случай был выявлен в Гонконге.

Отмечается, что собака одного из пациентов с коронавирусом стала объектом пристального внимания экспертов из Гонконгского университета и городского университета Гонконга, после того как у неё обнаружились слабые симптомы заражения.

Это вероятнее всего случай передачи вируса от человека к животному, — цитирует РИА Новости учёных.

Собака находится на карантине в порту Гонконга, сейчас анализы животного в порядке, оно здорово. Питомца вернут хозяину только после того, как его самого выпишут.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные обнаружили коронавирус у панголинов. Это редкие млекопитающие, чьё тело покрыто крупной чешуёй. Сообщается, что геномная последовательность коронавируса у этих животных совпадает на 99% с геномом коронавируса 2019-nCOV, выделенного у заражённых людей.