Эксперты пришли к выводу, что коронавирус передаётся от человека животному. Первый такой случай был выявлен в Гонконге.
Отмечается, что собака одного из пациентов с коронавирусом стала объектом пристального внимания экспертов из Гонконгского университета и городского университета Гонконга, после того как у неё обнаружились слабые симптомы заражения.
Это вероятнее всего случай передачи вируса от человека к животному, — цитирует РИА Новости учёных.
Собака находится на карантине в порту Гонконга, сейчас анализы животного в порядке, оно здорово. Питомца вернут хозяину только после того, как его самого выпишут.
Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные обнаружили коронавирус у панголинов. Это редкие млекопитающие, чьё тело покрыто крупной чешуёй. Сообщается, что геномная последовательность коронавируса у этих животных совпадает на 99% с геномом коронавируса 2019-nCOV, выделенного у заражённых людей.