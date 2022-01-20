ВОЗ сообщила о новом антирекорде по COVID

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о достижении очередного антирекорда по количеству заражённых коронавирусом за сутки. По данным организации, всего за 24 часа в мире заразились COVID-19 3,7 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 18:42 (МСК) 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8 741, — сказано в пресс-релизе ВОЗ.

Предыдущий антирекорд был побит 12 января, тогда в ВОЗ сообщили о 3,5 миллионах заражённых за сутки.

Ранее сообщалось, что, согласно данным нового исследования, причиной более 1,2 миллионов случаев летального исхода за год стали микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Этот показатель занимает третье место после смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и туберкулеза.

Соответствующая работа была опубликована в медицинском журнале Lancet. В рамках исследования были проанализированы данные о летальных исходах, вызванных заражением 23 видами бактерий в 204 странах и территориях в 2019 году.