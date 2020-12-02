ВОЗ призвала носить маски даже на улице

https://static.news.ru/photo/7d9953fe-349d-11eb-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис призвала граждан носить маски не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Она пояснила, что в местах без нормальной вентиляции необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), независимо от того, возможно ли там соблюдать соцдистанцию, или нет.

Кроме того, СИЗ рекомендуется постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы, передаёт Reuters. Даже если помещения хорошо проветриваются, но соцдистанцию хотя бы в один метр обеспечить нельзя, то нужно надеть маску. Это правило касается и открытых пространств. Харрис подчёркивает, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьёзных за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999.