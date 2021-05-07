16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

ВОЗ призвала фармкомпании публиковать конфиденциальные данные

19:51, 07 мая 2021
Фото: Zuma\TASS

Фармакологическим компаниям нужно публиковать информацию о клинических испытаниях медикаментов, не изменяя и не скрывая конфиденциальную информацию. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения и Международной коалиции регуляторов лекарственных средств, совместное заявление которых размещено на сайте ВОЗ.

Отчёты о клинических испытаниях следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации, поскольку это имеет приоритетное значение для общественного здравоохранения, — говорится в заявлении.

Авторы обращения признают, что личные данные могут стать объектом пиратства и злоупотребления информацией. При этом они уверены, что позитивный эффект от обнародования выше, чем такие коммерческие риски.

В организациях отметили, что проблема полного доступа к данным стала особенно серьёзной после начала пандемии коронавируса.

Накануне ВОЗ одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm. Ранее стало известно, что организация рекомендовала американскую вакцинуModerna для использования при чрезвычайных ситуациях. ВОЗ одобрила четыре другие вакцины: от Pfizer и BioNTech, от Johnson & Johnson, а также два варианта от AstraZeneca и Оксфордского университета. Российскую вакцину «Спутник V» в ВОЗ до сих пор не оценили.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео