ВОЗ призвала фармкомпании публиковать конфиденциальные данные

https://static.news.ru/photo/07510f60-af55-11eb-9397-96000091f725_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Фармакологическим компаниям нужно публиковать информацию о клинических испытаниях медикаментов, не изменяя и не скрывая конфиденциальную информацию. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения и Международной коалиции регуляторов лекарственных средств, совместное заявление которых размещено на сайте ВОЗ.

Отчёты о клинических испытаниях следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации, поскольку это имеет приоритетное значение для общественного здравоохранения, — говорится в заявлении.

Авторы обращения признают, что личные данные могут стать объектом пиратства и злоупотребления информацией. При этом они уверены, что позитивный эффект от обнародования выше, чем такие коммерческие риски.

В организациях отметили, что проблема полного доступа к данным стала особенно серьёзной после начала пандемии коронавируса.

Накануне ВОЗ одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm. Ранее стало известно, что организация рекомендовала американскую вакцинуModerna для использования при чрезвычайных ситуациях. ВОЗ одобрила четыре другие вакцины: от Pfizer и BioNTech, от Johnson & Johnson, а также два варианта от AstraZeneca и Оксфордского университета. Российскую вакцину «Спутник V» в ВОЗ до сих пор не оценили.