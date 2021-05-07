ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm

https://static.news.ru/photo/5b8376d0-af4c-11eb-8a39-96000091f725_660.jpg Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm. Об этом рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передаёт ТАСС.

Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества, — рассказал он.

По его словам, теперь препарат может быть передан по механизму распределения вакцин COVAX. Кроме того, это ускорит одобрение медикамента национальными регуляторами, что позволит странам закупать вакцину.

Мы призываем производителя [Sinopharm] принять участие в механизме COVAX и способствовать достижению более равного распределения вакцин, — отметила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

ВОЗ одобрила пять других вакцин: от Pfizer и BioNTech, от Johnson & Johnson, от Moderna, а также два варианта от AstraZeneca и Оксфордского университета.

По информации Associated Press, китайский разработчик опубликовал мало информации о своей вакцине. Группа, которая консультировала агентство ООН по вакцинам, заявила, что «очень уверена» в защите препаратом людей в возрасте 18-59 лет, но «менее уверена» в эффективности для людей старше 60 лет.

При этом накануне глава Центра по контролю за заболеваниями КНР Гао Фу заявил, что китайские вакцины от коронавирусной инфекции оказались малоэффективными.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала американскую вакцинуModerna от COVID для использования при чрезвычайных ситуациях. Препарат, основанный на технологии м-РНК, рекомендовали применять к людям старше 18 лет​​. По оценке специалистов ВОЗ, он имеет эффективность 94,1%.

Российскую вакцину «Спутник V» в ВОЗ до сих пор не оценили.