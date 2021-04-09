В КНР признали слабую эффективность своих вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e562810-9ace-11eb-8ed0-96000091f725_660.jpg Фото: Health Ministry of Georgia/XinHua/Global Look Press

Китайские вакцины от коронавирусной инфекции оказались малоэффективными. Об этом заявил глава Центра по контролю за заболеваниями КНР Гао Фу.

Агентство Associated Press назвало это высказывание «редким признанием слабости» со стороны Китая. Гао Фу подчеркнул, что рассматриваются различные варианты улучшения ситуации.

В настоящее время рассматривается вопрос о том, следует ли нам использовать различные вакцины из разных технических линий для процесса иммунизации, — сообщил специалист.

О перспективах разработки вакцин в Китае рассказал коллега Гао Фу Ван Хуацин. Он отметил, что в стране работают над созданием препаратов на основе матричной РНК, они уже проходят клинические испытания.

Ранее NEWS.ru писал, что власти КНР согласовали клинические испытания третьей вакцины от коронавируса, которую разработала национальная фармацевтическая компания Sinopharm. В компании также отметили, что разработка отличается «усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма».