ВОЗ признала возможную связь AstraZeneca с образованием тромбов

https://static.news.ru/photo/c5201178-97bb-11eb-84bb-96000091f725_660.jpg Фото: Antonio Melita/Global Look Press

Связь между применением вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и образованием тромбов вероятна. Тем не менее, она пока не подтверждена, сказано в предварительном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Документ обнародован подкомитетом по COVID-19 Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин.

На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена, — говорится в заявлении.

В нём также отмечается, что для выявления потенциальной связи между вакцинацией и возможными факторами риска необходимы специализированные исследования.

Кроме того, эксперты указали на то, что случаи, которые могут быть расценены как побочные проявления прививок, происходят очень редко. Среди почти 200 млн человек по всему миру, получивших вакцину AstraZeneca, число летальных исходов невелико, подчеркнули в ВОЗ.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.

В свою очередь в ВОЗ напомнили о том, что, несмотря на риски, «вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса», а смертельные случаи — редкие примеры, которые не должны становиться преградой для массовой вакцинации.

Тем не менее, на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках, писал NEWS.ru.