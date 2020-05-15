ВОЗ: первая вакцина от коронавируса вряд ли будет готова к концу 2020 года

https://static.news.ru/photo/1d12970c-969b-11ea-aa60-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Первая вакцина от коронавирусной инфекции вряд ли будет готова к концу 2020 года, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Хорошая новость заключается в том, что исследователи работают по всему миру. У нас 100 различных групп, которые работают, но процесс занимает время. И речь про безопасность, — сказала она на брифинге в Женеве.

Харрис отметила две вещи о вакцине, которые важно знать. Первая: вакцина стимулирует антитела, которые защищают от вируса при столкновении с ним, и имеются ли у вакцины побочные эффекты.

Второй пункт: как вакцина будет производиться, распространяться и как обеспечить людям доступ к ней.

Как ранее писал NEWS.ru, медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию при помощи препарата для лечения гепатита С и рака. Речь идёт об интерфероне альфа-2. Это один из сигнальных белков иммунной системы.