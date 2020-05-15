Интерферон от гепатита и рака оказался эффективен при лечении COVID

https://static.news.ru/photo/770b871e-9696-11ea-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/Global Look Press

Медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию при помощи препарата для лечения гепатита С и рака. Речь идёт об интерфероне альфа-2. Это один из сигнальных белков иммунной системы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Интерфероны представляют собой первую линию обороны организма от любых типов вирусов. Многие патогены, в том числе и коронавирусы, научились блокировать их работу. Наши опыты показали, что введение синтетических интерферонов в тело пациента подавляет этот эффект, — заявила Элеанор Фиш, профессор университета Торонто (Канада), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Опыты проходили на добровольцах, попавших в больницу Ухани не в тяжёлом состоянии. Учёные разделили пациентов на несколько групп, часть из которых получала интерферон, а другие — пустышку или её комбинацию с белком. Состояние пациентов внимательно отслеживали. Как правило, SARS-CoV-2 присутствует в организме больных примерно 20 дней, однако выяснилось, что синтетический интерферон альфа-2 сократил это время примерно на неделю. Положительные результаты этих экспериментов требуют дальнейших проверок и испытаний, подчёркивают учёные.

Ранее британские и американские молекулярные биологи рассказали об эффективности изобретённой ими вакцины против коронавируса в опытах на обезьянах. Сама вакцина представляет собой модифициированный аденовирус шимпанзе. Генетики изменили его таким образом, чтобы он, попадая в организм, заставлял его вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2. Этот белок является маркером для нашего иммунитета, который, распознав его, начинает вырабатывать антитела к коронавирусу. В экспериментах вакцина смогла защитить животных от пневмонии. Теперь её испытывают на людях, писал NEWS.ru.