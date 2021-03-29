ВОЗ озвучит версии происхождения коронавируса 30 марта

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения COVID-19. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, со странами — членами ВОЗ версии происхождения коронавируса обсудят 30 марта.

Все гипотезы находятся на столе. Необходимы дальнейшие исследования, — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Он пояснил, что ВОЗ направила в страны — члены организации итоговый доклад, подготовленный миссией экспертов, занимавшихся в январе — феврале в Китае выяснением происхождения коронавируса. Он ещё не опубликован, но уже 30 марта на основе его тезисов запланирован брифинг для миссий стран — членов ВОЗ.

После этого его опубликуют на сайте ВОЗ. После публикации эксперты проведут пресс-конференцию, — добавил Гебрейесус.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что коронавирус от летучих мышей передался человеку посредством других животных. В их отчёте говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено». Исследователи перечислили четыре сценария вероятности появления вируса SARS-CoV-2. Первое место в списке заняла передача вируса человеку через второе животное. Прямое распространение от летучих мышей к человеку эксперты назвали вероятным, распространение через пищевые продукты — возможным, но маловероятным, а утечку из лаборатории — крайне маловероятной.

Учёные указали, что коронавирус находили у броненосцев, норок и кошек — они и могли передать вирус человеку.