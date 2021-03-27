ВОЗ описала передачу коронавируса от летучих мышей к людям

https://static.news.ru/photo/90d6b134-9062-11eb-86b8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что коронавирус от летучих мышей передался человеку посредством других животных. В их отчёте говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

Исследование происхождения COVID-19, проведённое ВОЗ совместно с Китаем, говорит о том, что передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием и что утечка в лаборатории крайне маловероятна, — сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на доклад ВОЗ.

Исследователи перечислили четыре сценария вероятности появления вируса SARS-CoV-2. Первое место в списке заняла передача вируса человеку через второе животное. Прямое распространение от летучих мышей к человеку эксперты назвали вероятным, а распространение через пищевые продукты — возможным, но маловероятным.

Учёные указали, что коронавирус находили у броненосцев, норок и кошек — эти и другие животные и могли передать вирус человеку.

Издание отмечает, что представленный журналистам доклад — это только предварительная версия, итоговый документ должны выпустить в течение нескольких дней.

Как писал NEWS.ru, когда человечество защитится от коронавируса с помощью вакцин, инфекция перейдёт на сельскохозяйственных и домашних животных. Как заявил директор центра имени Гамалеи, в котором был создан «Спутник V», Александр Гинцбург, коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал. Он добавил, что очаги возбудителя коронавируса всегда будут рядом с человеком, при этом ещё и эволюционировать, поэтому следует быть готовыми к долгому существованию со смертоносной инфекцией.