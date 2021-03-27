Гинцбург предупредил об опасности перехода COVID-19 на домашних животных

https://static.news.ru/photo/7649717c-902a-11eb-8a07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра имени Гамалеи, в котором был создан «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что когда человечество защитится от коронавируса с помощью вакцин, инфекция перейдёт на сельскохозяйственных и домашних животных.

Коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, — отметил Гинцбург в беседе с «Известиями».

Он добавил, что очаги возбудителя коронавируса всегда будут рядом с человеком, при этом ещё и эволюционировать, поэтому следует быть готовыми к долгому существованию со смертоносной инфекцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» пациент должен соблюдать меры предосторожности в течение ещё трёх недель. Об этом рассказал Александр Гинцбург. Он пояснил, что за это время успевает сформироваться иммунитет. Таким образом, подчеркнул Гинцбург, необходимо по-прежнему тщательно подходить к мытью рук и не забывать носить маски.