Гинбцург назвал сроки соблюдения мер защиты после прививки «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/27920b84-8e36-11eb-8fc6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» пациент должен соблюдать меры предосторожности в течение ещё трёх недель. Об этом рассказал журналистам глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость соблюдать индивидуальные защитные меры <...> в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение трёх недель после второй прививки, — сказал специалист.

Он пояснил, что за это время успевает сформироваться иммунитет. Таким образом, подчеркнул Гинцбург, необходимо по-прежнему тщательно подходить к мытью рук и не забывать носить маски. Он также призвал заботиться о соблюдении социальной дистанции и ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом.

За указанный срок в организме сформируется надёжная защита. Это особенно важно для граждан старше 60 лет, обратил внимание Гинцбург.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёный рассказал, что зафиксированы заражения коронавирусом людей, получивших прививку «Спутником V». Однако среди тех, кому вкололи два компонента вакцины, подобные случаи единичны, отметил Гинцбург.