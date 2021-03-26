Гинцбург рассказал о заражении COVID-19 вакцинированных «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/8a7853ec-8e32-11eb-b22b-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Зафиксированы заражения коронавирусом людей, получивших прививку «Спутником V». Однако среди тех, кому вкололи два компонента вакцины, подобные случаи единичны, рассказал глава разработавшего препарат центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи — у прошедших вакцинацию двумя компонентами, — сказал он.

По его словам, заражения получивших второй компонент пациентов случаются, когда после вакцинации не прошёл 21-дневный период выработки антител. Человек считается вакцинированным только спустя три недели после введения второго укола, передаёт РИА Новости.

Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона договаривается с африканскими государствами о регистрации и поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. В настоящее время её применение одобрено в десятках стран мира.