Россия ведёт переговоры о регистрации «Спутника V» в странах Африки

https://static.news.ru/photo/6806043c-8d59-11eb-81e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона договаривается с африканскими государствами о регистрации и поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ведутся активные переговоры о регистрации в странах Африки российской вакцины «Спутник V», её поставках как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом, — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что Россия начала помогать африканским странам в борьбе с инфекцией ещё в 2020 году. Туда отправлялись индивидуальные средства защиты, лекарства, а также командировались российские специалисты и медики. По словам главы ведомства, сейчас взаимодействие входит на новый уровень.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. В настоящее время её применение одобрено в десятках странах мира.

Как писал NEWS.ru, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина «Спутник V» действительно нужна Европе. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) полагают, что препарат может быть допущен на рынок ЕС через шесть — восемь недель.