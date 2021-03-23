В ВОЗ заявили, что российский «Спутник V» нужен Европе

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Вакцина «Спутник V», разработанная в России, действительно нужна Европе, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он признался, что никогда не понимал колебание, а порой и скептицизм, по поводу усилий России зарегистрировать препарат.

С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учёными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю [в них], — отметил Клюге.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем российский препарат начнут использовать в Европе, потому что он действительно ей нужен, так как и ЕС, и другие страны борются с нехваткой вакцин.

По его словам, ВОЗ проводит последовательную экспертизу результатов клинических исследований и данных о производстве. Вся информация была также передана в Европейское агентство лекарственных средств. Важным этапом является соглашение с Минздравом РФ о визите делегаций ВОЗ и ЕМА в Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») планирует второй раз привить российской вакциной против нового коронавируса «Спутник V» добровольцев, до этого получивших разрабатываемый в стране препарат ReiThera.