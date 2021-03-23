https://static.news.ru/photo/9a8e3c96-8bf4-11eb-bb16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть-восемь недель, рассказал представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Вольф-Дитер Людвиг.

Результаты, которые теперь были опубликованы в журнале Lancet, в целом производят впечатление вызывающих доверие. Поэтому я исхожу из того, что после основательной проверки EMA последует допуск, — отметил чиновник в беседе с порталом Karenina форума «Петербургский диалог».

Кроме того, EMA планирует направить в РФ экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. Он добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае.

Как ранее писал NEWS.ru, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине. Он пояснил, что в настоящее время в рамках сообщества одобрены четыре препарата и их достаточно для вакцинации населения. По его словам, с марта по июнь планируется поставить в страны Европы 300–350 миллионов доз вакцины от коронавируса. По мнению еврокомиссара, коллективного иммунитета ЕС сможет достичь к 14 июля.