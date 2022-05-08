Володин отреагировал на намерение G7 «не допустить победы» России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал в Telegram-канале на заявление лидеров G7 о намерении «недопущения победы» России на Украине. По его словам, такие высказывания свидетельствуют об успехах спецоперации. Парламентарий добавил, что Россия смогла нарушить планы НАТО по расширению на восток.

Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине <...>. Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток, — написал Володин.

По мнению спикера ГД, таким образом лидеры G7 выступили против «демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины», а также против «права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение». Володин добавил, что теперь ему понятно, почему Запад не ответил на предложенные президентом РФ Владимиром Путиным инициативы по вопросам безопасности.

8 мая лидеры стран G7 сделали совместное заявление, по итогам которого договорились «не допустить победы» России на Украине. В ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран «Большой семёрки» выразили готовность продолжать поддержку Киева.