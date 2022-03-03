Володин: если бы не началась спецоперация РФ, то НАТО провела бы свою

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» высказался о военной спецоперации РФ на Украине. По его мнению, если бы она не началась, то НАТО руками бандеровцев и неонацистов провела бы свою «буквально на следующий день».

Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней, — сказал Володин.

По его мнению, сейчас нужно сделать всё, чтобы Украина стала мирной, независимой, самостоятельной, демократической страной и не участвовала ни в каких блоках.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса и денацификации Украины.

Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул министр.