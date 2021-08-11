Война двух Фемид: Китай и Канада судят граждан друг друга

Канадцы Роберт Ллойд Шелленберг, Майкл Ковриг и Майкл Спавор могут поплатиться жизнями, оказавшись во власти китайской судебной машины в очень неподходящее время для того, чтобы рассчитывать на снисхождение.

Суд провинции Ляонин во вторник подтвердил смертный приговор Шелленбергу, осуждённому за попытку контрабанды крупной партии (220 кг) наркотиков из Китая в Австралию. Ирония судьбы состоит в том, что канадец сам напросился на высшую меру, подав апелляцию на решение суда первой инстанции в городе Далянь, приговорившего его «всего» к 15 годам тюрьмы в 2018 году.

Судьи высшей инстанции сочли, что приговор не соответствует тяжести содеянного, и в январе 2019 года ужесточили его по максимуму. Высший суд провинции также отказался смягчить приговор хотя бы до первоначальной санкции.

Что касается Спавора, он был арестован китайскими властями по стандартным обвинениям в шпионаже в июне прошлого года. Суд над ним начался в марте 2021-го. Приговор бизнесмену из Ванкувера, как ожидается, будет оглашён в среду.

Судьба обоих канадских граждан стала разменной монетой в конфликте между Пекином и Оттавой, которые, действуя по принципу «око за око», требуют друг от друга освобождения своих граждан, задержанных противоположной стороной.

Китай настаивает на возвращении на родину главы финансового отдела телекоммуникационной компании Huawei Мэнь Ваньчжоу. Канадская контрразведка задержала её в Ванкувере по американскому ордеру на арест. Китаянке в случае её выдачи в Соединённые Штаты грозит суд по гораздо менее суровому обвинению в нарушении режима санкций, которые США ввели против Ирана. Мэнь с момента задержания находится под домашним арестом в Ванкувере, пока её адвокаты пытаются отменить решение об экстрадиции.

У Шелленберга есть последний шанс остаться в живых — если китайские власти его помилуют. Именно к этому призвал посол Канады в КНР Доминик Бартон. Дипломат подчеркнул, что делать обычных людей заложниками большой политики было бы актом жестокости.

Это не случайное совпадение, что суровый приговор вынесен именно в те дни, когда решается судьба [Мэнь Ваньчжоу] в Ванкувере, – заявил Бартон.

Мэнь Ваньчжоу Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские власти отметают любые предположения, что между этими делами есть какая-либо связь. Однако ранее Пекин предупреждал Канаду о неких «серьёзных последствиях», если Мэнь не будет отпущена на свободу. С другой стороны, американская администрация Джо Байдена уже дала понять, что возвращается к традиционной позиции поддержки своего северного соседа и ближайшего союзника, в том числе и путём оказания давления на Китай. Эту поддержку Канада не ощущала, когда в Белом доме располагался Дональд Трамп.

Ещё один канадец Майкл Ковриг был арестован китайской полицией по всё тем же обвинениям в шпионаже. Опять же, «по совпадению» отставного дипломата Коврига арестовали через несколько дней после задержания в Канаде в декабре 2018 года Мэнь Ваньчжоу. Первое заседание суда по его делу прошло в марте, и дата следующих слушаний не объявлена. Но известно, что китайские суды выносят обвинительные приговоры практически всегда.

Как минимум двое из трёх задержанных в КНР канадцев в самом деле могут рассчитывать на возвращение на родину или на относительно мягкие приговоры, если Оттава правильно поймёт намёк, полагает китаевед Александр Ломанов.

Китайские власти не шутят с наркоторговцами, и были прецеденты, когда иностранцев подвергали высшей мере за такие преступлениями. Другое дело шпионаж. Это вполне «гибкая» статья, дающая поле для манёвра и дипломатической игры, вплоть до обмена на своих граждан. Александр Ломанов главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Именно поэтому ценность обоих Майклов для Пекина намного выше, чем Шелленберга, они по «статусу» находятся в той же категории «политических заключённых», что и Мэнь Ваньчжоу, в то время как наркоторговля — это чистой воды криминал. В дипломатической практике принято менять «заложников» примерно одинакового калибра (хотя были и исключения, когда в 1976 году советского писателя-диссидента Владимира Буковского обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана).

На самом деле исход происходящего сейчас судебного и шпионско-дипломатического «рестлинга» почти полностью зависит от действий канадских властей, а они менее свободны в принятии решений, чем власти китайские, продолжает эксперт.

Канадским властям будет достаточно нелегко отказать Соединённым Штатам по их запросу о выдаче Мэнь. Канада не по своей воле оказалась втянутой в битву между двумя гигантами, и её граждане в Китае оказались если не совсем уж без вины виноватыми, то точно крайними. На Западе сейчас вообще нагнетается антикитайская истерия, и освобождение китаянки, которую разыскивают США, для властей Канады будет крайне непопулярным шагом как в самой стране, так и к югу от границы, – резюмирует Ломанов.

Имея в «заложниках» сразу трёх граждан Канады, Пекин держит весомые козыри, чтобы настаивать на их обмене на одну гражданку Китая. Канадский суд объявит своё решение по дальнейшим слушаниям по делу Мэнь не позднее 20 августа, а окончательное решение будет принято осенью.