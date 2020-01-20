https://static.news.ru/photo/f922b0b4-3b5c-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские военные стремятся получить контроль над прибыльными нефтяными месторождениями в Сирии, при этом используют в своих целях курдские военные формирования. Это не нравится сирийскому правительству и РФ, что чревато военными столкновениями.

Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Я предвижу, что американцы продолжат руками курдов удерживать месторождения и контрабандным образом продавать нефть, поэтому будут новые инциденты и Россия из этого сделает вывод, — рассказал Баранец в разговоре с корреспондентом агентства.

11 января президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью местным журналистам заявил, что государство может не ограничиться контролем над сирийской нефтью. По словам главы государства, не исключён вариант, при котором «её следует забрать».

19 января военнослужащие армии США, дислоцированные в провинции Хасеке на севере Сирии, не пропустили российский конвой к нефтяному месторождению у города Румелайн.

В свою очередь правительство Башара Асада обвинило американцев в разграблении сирийских запасов нефти. Власти страны пообещали подать иск против США, писал NEWS.ru.