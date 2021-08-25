Военный объяснил эвакуацию людей из Кабула

Решение эвакуировать из Афганистана более 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ вполне логично и соответствует обстановке в стране. Об этом «Политике Сегодня» рассказал председатель 16-го Объединённого совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана Дмитрий Попов.

В этом решении нет ничего, что бы противоречило той ситуации, которая сейчас в Афганистане существует. То, что талибы более договороспособны, чем предыдущее правительство, это понятно. Но есть риски, что ситуация может развернуться в непредсказуемом направлении, — объяснил ветеран войны в Афганистане.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что само движение «Талибан» (запрещено в РФ) крайне неоднородно и внутри него есть многочисленные движения и течения, которые подвержены разным настроениям. Из-за этого, раз больше главного врага у них нет, может начаться какая-то внутренняя война в их группировке, что приведёт к непредсказуемым результатам для людей.

Ранее четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана Кабула жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.