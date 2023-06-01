Военный эксперт описал, как США пытаются прикрыть уничтожение ЗРК Patriot Военный эксперт Шурыгин: США подтасовывают данные об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

Фото: Axel Heimken/dpa/Globallookpress.com

ЗРК Patriot

США обеспокоены имиджевыми потерями после уничтожения ЗРК Patriot в Киеве российскими ракетами и пытаются подтасовать данные о выводе из строя американских комплексов, рассказал в беседе с ИА SM.News военный эксперт, аналитик Владислав Шурыгин. По его информации, этому было посвящено недавнее совещание компании Raytheon Technologies с руководством Пентагона.

Они приняли решение оригинальное в классическом украинском стиле. Они срочно со второй батареи, которая была им передана, перекидывают в Киев радар взамен уничтоженного. Кроме того, перебросили три пусковых установки и заявили о восстановлении батареи. <...> Из состава командования американского ПВО в Германии, где тоже находятся Patriot, они перебрасывают радар — классическая дезинформация, — рассказал Шурыгин.

По его словам, в результате уничтожения ЗРК Patriot российскими ракетами погибли иностранные военные. Аналитик не исключил, что установкой управляли именно они, а не украинцы.

Запад передал украинцам последнюю модификацию Patriot. Невозможно даже за полгода полностью изучить этот ЗРК. Украинцы могли просто там сидеть в качестве обучающихся наблюдателей, — пояснил эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние несколько суток российские военные поразили зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве.