Военный эксперт оценил заявление Арестовича о захвате Приднестровья Военный эксперт Сивков заявил, что у Украины недостаточно сил для захвата Приднестровья

Фото Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru назвал «полнейшей глупостью» заявление советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном занятии Приднестровья украинскими военными. По его словам, для оккупации Приднестровья Киеву требуется создать группировку численностью не менее 60-70 тысяч человек.

Таких сил у Украины сейчас нет, ни техники, ни личного состава. Личный состав есть, вернее, а вот подготовленного личного состава нет. Поэтому если они рискнут сейчас действовать против Приднестровья, то они, во-первых, подвергнутся сильнейшим ударам со стороны российской авиации, ракетных войск, во-вторых, и приднестровцам будет трудно доказать [необходимость] появления [украинских войск], — подчеркнул эксперт.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска могут занять Приднестровье, если на это поступит официальный запрос от молдавских властей. Он отметил, что на осуществление подобного рода операции у ВСУ «достаточно сил».

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио. Руководство Приднестровья после череды взрывов ввело в регионе «красный» уровень террористической опасности.