Военные учения НАТО стартовали в Чехии

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Манёвры Ample Strike-2021 начались в Чешской республике. В учениях НАТО задействованы порядка 700 военнослужащих. Об этом сообщает Чешское радио.

Учения ставят задачей отработку действий авиации и наземного персонала стран-участниц Альянса. Участие в мероприятии принимают военнослужащие из Чехии, Словакии, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Великобритании, США и Нидерландов.

Отмечается, что в учениях примет участие авиация, в том числе американский F-15, шведский Jas 31-Gripen и вертолёты Ми-24 советского производства.

Ранее учения НАТО Agile Spirit прошли на территории Грузии. В них приняли участие более 2500 человек. Хоть Грузия и не является членом Североатлантического альянса, но манёвры стран-участниц проходят на её территории ежегодно, начиная с 2011 года.

Одна из целей, которую преследует данное мероприятие, это укрепление сотрудничества и подготовка грузинских военных к миротворческим операциям.