В Грузии стартовали учения НАТО

Учения Agile Spirit 2021 стартовали в Грузии. В манёврах примут участие военнослужащие из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Испании и других стран. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что учения продлятся до 6 августа. Общее число привлечённых военнослужащих составит более 2500 человек. Ядром станут 1500 военнослужащих грузинской армии и 700 из США.

Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В Министерстве обороны Грузии отметили, что эти учения являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, в рамках которого военнослужащие проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. Из порта Поти уже доставили военную технику из США для размещения на полигонах Вазиани и Орфоло.

Ранее самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze состоялись в Чёрном море с 28 июня по 10 июля. В них приняли участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлекли десятки кораблей, самолётов и спецназ. По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, все задачи были выполнены в полном объёме.