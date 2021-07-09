Совместные военные учения Украины и НАТО завершились в Чёрном море. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооружённых сил Украины (ВМС ВСУ) на странице в Facebook.

По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, все задачи были выполнены в полном объёме.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее сообщалось, что большая часть кораблей — участников международных учений НАТО Sea Breeze останется в Чёрном море ещё на некоторое время для участия в аналогичных мероприятиях в Болгарии. Об этом заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.