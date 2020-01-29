https://static.news.ru/photo/0d824706-4209-11ea-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua Kabul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные нашли в афганской провинции Газни чёрный ящик разбившегося военного самолёта Bombardier E-11A BACN и тела двух погибших.

Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что у США нет данных о крушении самолёта из-за враждебного огня. Останки воздушной машины были уничтожены американскими солдатами.

Как сообщал NEWS.ru, самолёт потерпел крушение на территории, подконтрольной движению «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Боевики заявили, что сбили борт. Американские военные опровергли эту информацию.

Позже стало известно, что при крушении самолёта погиб Майкл Д'Андреа, известный, как Тёмный Принц. Он был ответственен за ликвидацию главы иранского подразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани, об этом заявили ряд иранских СМИ.