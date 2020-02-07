Москва и Анкара обсудят ситуацию в провинции Идлиб в Сирии. Военная делегация из России прибудет в Турцию 8 февраля.
Как подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, для того, чтобы положить конец гуманитарной трагедии в сирийском регионе, будут предприняты все необходимые меры.
Ранее дипломат заявлял, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться лично с целью деэскалации в Идлибе.
6 февраля Министерство иностранных дел России сообщило о гибели военных специалистов из РФ. Трагический инцидент произошёл в январе 2020 года, писал NEWS.ru.
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