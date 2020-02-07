https://static.news.ru/photo/cbfc6c56-498f-11ea-a2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Москва и Анкара обсудят ситуацию в провинции Идлиб в Сирии. Военная делегация из России прибудет в Турцию 8 февраля.

Как подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, для того, чтобы положить конец гуманитарной трагедии в сирийском регионе, будут предприняты все необходимые меры.

Ранее дипломат заявлял, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться лично с целью деэскалации в Идлибе.

6 февраля Министерство иностранных дел России сообщило о гибели военных специалистов из РФ. Трагический инцидент произошёл в январе 2020 года, писал NEWS.ru.