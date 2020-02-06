https://static.news.ru/photo/3fe33ae4-48e8-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Если будет необходимость, наши президенты встретятся лично, — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Он добавил, что в Турции уже ждут делегацию из России.

Отмечается, что Анкара ставит перед собой задачу остановить атаки сирийского режима на турецких военнослужащих в Идлибе.

Глава турецкого МИД также заявил, что у Анкары существуют проблемы не с Москвой, а с сирийскими правительственными войсками.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с обстрелом военнослужащих Турции в сирийском Идлибе.