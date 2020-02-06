Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Если будет необходимость, наши президенты встретятся лично, —
цитируетЧавушоглу РИА Новости.
Он добавил, что в Турции уже ждут делегацию из России.
Отмечается, что Анкара ставит перед собой задачу остановить атаки сирийского режима на турецких военнослужащих в Идлибе.
Глава турецкого МИД также заявил, что у Анкары существуют проблемы не с Москвой, а с сирийскими правительственными войсками.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с обстрелом военнослужащих Турции в сирийском Идлибе.
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