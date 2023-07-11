Военные базы у границ, Швеция в Альянсе: чем угрожает России саммит НАТО Двухдневный саммит НАТО открылся в Латвии

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

В Вильнюсе в Литве проходит двухдневный саммит НАТО. Главной темой, как ожидается, станет оказание военной помощи Украине. Повестка мероприятия широкая — потенциальные новички и наращивание военного присутствия Альянса у границ России. Какие угрозы готовит саммит НАТО для Москвы — в материале NEWS.ru.

Зачем НАТО военные базы на границе с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью газете The Times, что Альянс должен признать недействительным акт от 1997 года о запрете размещать постоянные военные базы на границе с Россией.

«Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Есть все доказательства, что основополагающий акт Россия — НАТО мертв», — сказал Науседа.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Солдат США

По его словам, пока этот документ существует, он «мешает трезво мыслить многим столицам и держит нас в серой зоне стратегической двусмысленности».

Как отмечает The Times, международные силы НАТО размещены в девяти странах, таких как Польша и страны Балтии. Однако они действуют на ротационной основе и зачастую их выводят через шесть месяцев, потому что договор о сотрудничестве с Россией запрещает создание постоянных баз на большей части бывшего Восточного блока.

Разместит ли НАТО ядерное оружие у границ РФ

По сообщению Bloomberg, после саммита страны — члены НАТО могут поставить ядерное оружие в Прибалтику и Польшу. Агентство отмечает, что этот вопрос станет темой обсуждения на встрече лидеров Альянса.

«НАТО следует объявить о планах следить за любым распространением ядерного оружия Россией. Если Москва поставит боеголовки Белоруссии, то НАТО разместит свои в странах Прибалтики или в Польше», — считает издание.

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России.

«Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы изменений с нашей стороны», — заявил руководитель Североатлантического альянса.

Постоянные базы НАТО уже практически созданы, в Прибалтике на ротационной основе находятся подразделения США и других западных стран, объяснил NEWS.ru председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

«Что касается размещения тактического ядерного оружия на территории Балтии — это маловероятно. ТЯО будет находиться под постоянной угрозой поражения, поскольку расположено слишком близко до российской границы», — заявил депутат.

Фото: shutterstock.com Постоянные базы НАТО в странах Балтии уже практически созданы

По словам Картаполова, Россия знает, где находятся войска Запада, видит их. «Когда войска в казармах и в военных городках, их гораздо проще засечь, чем когда они закопаны в поле, в фортификационных сооружениях», — заключил депутат.

Станет ли Украина частью НАТО

Как пишет BBC, Вильнюс для украинской политики — «знаковое место». Издание напомнило, что в 2013 году там проходил саммит «Восточного партнерства», где до последнего сохранялась интрига: подпишет ли экс-президент Украины Виктор Янукович соглашение об ассоциации с Европейским союзом или нет.

«Этот шаг, говорили тогда наблюдатели, станет моментом цивилизационного выбора для Украины, оторвет ее от „русского мира“ и откроет дорогу на Запад. Но этого не произошло», — пишет британское издание.

Спустя 10 лет судьба Украины вновь решается в столице Литвы. И в этот раз нет однозначного ответа на вопрос, что ожидает Киев. Как заявил Столтенберг, 12 июля пройдет «инаугурационный саммит» Украина — НАТО.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепления политических связей через создание Совета Украина — НАТО, а также отмена для Украины необходимости выполнения плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», — заявил генсек блока.

С одной стороны, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Вильнюсе заявил, что графика со сроками вступления Украины в НАТО не существует, но в итоговом коммюнике саммита союзники «пошлют позитивный сигнал» к будущему присоединению страны к блоку.

Фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

С другой стороны, президент США Джо Байден ранее отметил, что в НАТО отсутствует единство по вопросу принятия Украины в организацию прямо сейчас. По его словам, к членству в НАТО не готов сам Киев. Кроме того, в Белом доме опасаются, что если Киев станет членом организации, то неизбежен прямой конфликт Альянса с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе. Зеленский добавил, что Киев старается сделать так, чтобы алгоритм получения членства в НАТО оказался максимально ясным и быстрым.

Когда Швеция вступит в НАТО

В вопросе вхождения Швеции в НАТО ситуация более определенная. Столтенберг заявил, что о вступлении страны в Альянс удалось договориться, поэтому проходящий в Вильнюсе саммит будет «историческим». Присоединение Швеции к блоку стало возможно благодаря президенту Турции Реджепу Эрдогану, который согласился передать протокол о приеме страны на ратификацию в парламент.

Телеканал CNN Türk сообщил, что Турция рассмотрит заявку на членство Швеции в НАТО до 21 июля. После этого законопроект будет передан Эрдогану на подпись. Таким образом, вступление Швеции в Альянс произойдет скорее, чем ожидалось еще несколько дней назад.

Турецкая газета Aydinlik считает, что Анкара пошла на попятную, поддавшись на уговоры Запада.

«Правительство поддалось диктату Запада. Президент Эрдоган сначала предложил включить Украину в НАТО, а сегодня сделал шаг назад в отношении Швеции», — подчеркивает издание.

«Турция — член НАТО, мы никогда об этом не забывали», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Судим по делам, делаем выводы», — сказала дипломат, комментируя решение Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Фото: nato.int Йенс Столтенберг заявил, что саммит в Вильнюсе «исторический»

Чего от саммита НАТО ждут в России

По словам посла России в США Анатолия Антонова, атмосфера в информационном поле США в преддверии саммита НАТО максимально накалилась.

«Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — заявил он.

Антонов также отметил, что меры, которые предпринимают члены НАТО, создают дополнительные преграды, мешающие отношениям России и стран Североатлантического альянса выйти из военно-политического кризиса. По словам дипломата, это может привести к «самым серьезным последствиями для международной безопасности».

Саммиты НАТО никогда не были праздником миролюбия и справедливости на Земле, отмечает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, они решают стратегические и тактические задачи военно-политического блока, который исторически враждебен России — от этого надо отталкиваться, анализируя все решения, которые будут приняты в Вильнюсе.

«Страсти кипят. Но они носят искусственный характер и подогреваются киевским режимом и Вашингтоном, которые пытаются преподнести саммит НАТО как „событие здравого смысла“», — сказал Карасин NEWS.ru. Он отметил, что в мире решения Североатлантического альянса ожидают с чувством тревоги.

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