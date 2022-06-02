Военкор указал место, где должна закончиться битва за Донбасс Военкор Коц: битва за Донбасс должна закончиться в Славянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Битва за Донбасс должна закончиться в Славянске, где восемь лет назад началась «русская весна», заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, передаёт Live 24. Именно в Краматорск и в Славянск станут отступать силы ВСУ, считает он.

Там будет решающая битва, — сказал Коц.

Для взятия города, по мнению журналиста, потребуется атаковать его с трёх сторон. С северо-запада это будет делать изюмская группировка, в которой сам Коц пробыл около месяца: ей украинские силы очень серьёзно сопротивляются. С востока на город идут войска Центрального военного округа, уже взявшие под контроль Красный Лиман. С юга же должны выдвинуться военные, взявшие Мариуполь.

Славянск связан с началом протестов на юго-востоке Украины в 2014 году. После смены власти в стране в городе произошли вооружённые столкновения между силовыми структурами Украины и добровольцами ДНР.

NEWS.ru ранее публиковал интервью командующего этим отрядом добровольцев экс-сотрудника ФСБ РФ Игоря Стрелкова. Он подробно рассказал, как готовился войти в город, какова его роль в конфликте и кем он тогда руководил. Также Стрелков объяснил, как добивался дисциплины в ополчении и почему его «особенно боялись командиры».