Wargonzo: ВСУ взорвали дамбу под Авдеевкой

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Боевики Вооружённых сил Украины, предположительно, взорвали дамбу под Авдеевкой, передаёт Telegram-канал WarGonzo. Местные жители опубликовали кадры с вероятного места взрыва.

На канале WarGonzo отмечается, что неонацисты устроили гуманитарную катастрофу недалеко от столицы ДНР.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области. Согласно информации министерства, один дом, в котором проживала семья с ребёнком, разрушен полностью, еще десять зданий, включая дом ветерана труда, получили повреждения. В ведомстве добавили, что пострадали мирные жители, но их число не уточнили.