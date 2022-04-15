Во Львове переименуют улицы с русскими названиями

Власти Львова планируют переименовать улицы с русскими названиями, об этом рассказал мэр города Андрей Садовой, пишет РБК. Сейчас работает специальная комиссия под руководством первого замглавы города, она анализирует существующие названия. По прогнозам, работа будет закончена к маю.

У нас в мае в День города есть традиция давать новые названия, — пояснил Садовой.

Сообщается, что под программу по переименованию попадёт не менее 30 улиц, которые названы в честь российских деятелей и исторических событий.



Также о планах переименовать улицы, проспекты и станции, связанные в названии с Россией, заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Проект об утверждении нового названия для сквера, носившего ранее неофициальное название сквера Дружбы между Киевом и Москвой, уже подготовлен. Градоначальник решил дать ему название в честь героев Мариуполя.

Подобное решение приняли местные власти в Ужгороде и Ивано-Франковске, где одной из улиц достанется имя члена организации националистов Николая Арсенича-Березовского.

На Украине также уничтожают памятники поэту Александру Пушкину. Их уже снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».