18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Baza: опубликовано видео сноса памятника Пушкину в Ужгороде

17:10, 10 апреля 2022
Baza: опубликовано видео сноса памятника Пушкину в Ужгороде Установка бюста Джо Дассену Фото: Соцсети
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Telegram-канале Baza опубликовано видео демонтажа бюста Александра Пушкина в Ужгороде, стоявшего на одноимённой площади. Такое решение приняли депутаты горсовета вместе с пакетом других мер. За снос памятника проголосовали 26 из 30 народных избранников.

Кроме того, депутаты Ужгорода решили переименовать улицы, связанные с деятелями российской культуры, политики и искусства.

Ранее памятники Пушкину снесли в Тернополе и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».

Ранее стало известно, что в Днепре неизвестные нарисовали на памятнике Пушкину белой краской литеру Z. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух активистов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео