Baza: опубликовано видео сноса памятника Пушкину в Ужгороде

В Telegram-канале Baza опубликовано видео демонтажа бюста Александра Пушкина в Ужгороде, стоявшего на одноимённой площади. Такое решение приняли депутаты горсовета вместе с пакетом других мер. За снос памятника проголосовали 26 из 30 народных избранников.
Кроме того, депутаты Ужгорода решили переименовать улицы, связанные с деятелями российской культуры, политики и искусства.
Ранее памятники Пушкину снесли в Тернополе и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».
Ранее стало известно, что в Днепре неизвестные нарисовали на памятнике Пушкину белой краской литеру Z. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух активистов.