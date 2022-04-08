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Находки российских военных специалистов указывают, что миссия ОБСЕ на Украине могла направлять ВСУ данные о расположении сил Народной милиции ДНР, сообщает RT со ссылкой на источники в силовых структурах. Доказательством служат найденные технические устройства для взаимодействия между организацией и украинскими военными.

Выводы о том, что специалисты ОБСЕ могли передавать ВСУ данные о действиях Народной милиции ДНР, были сделаны после обнаружения в посёлке Бердянское и других населённых пунктов техустройств, которые указывают на...