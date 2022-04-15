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Один из скверов в Киеве переименуют в cквер Героев Мариуполя

Кличко: cквер Дружбы между Киевом и Москвой переименуют в сквер Героев Мариуполя
16:26, 15 апреля 2022
Один из скверов в Киеве переименуют в cквер Героев Мариуполя Сквер Дружбы между Киевом и Москвой Фото: Социальные сети
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В столице Украины сквер Дружбы между Киевом и Москвой будет переименован в сквер Героев Мариуполя, об этом сообщила пресс-служба мэра города Виталий Кличко на официальном сайте. Мэр Киева также подчеркнул, что до 9 мая в городе сменят названия другие объекты, в том числе улицы, проспекты и станции метро, названные в честь российских деятелей.

Сегодня я подал проект решения про переименование бывшего сквера Дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу,приводятся слова Кличко на сайте.

Подобное решение приняли местные власти в Ужгороде и Ивано-Франковске, где одной из улиц достанется имя члена организации националистов Николая Арсенича-Березовского.

Ранее стало известно, что памятники поэту Александру Пушкину снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».

В Днепре неизвестные осквернили памятник Пушкину. Они нарисовали белой краской литеру Z. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух подозреваемых.

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