Один из скверов в Киеве переименуют в cквер Героев Мариуполя

В столице Украины сквер Дружбы между Киевом и Москвой будет переименован в сквер Героев Мариуполя, об этом сообщила пресс-служба мэра города Виталий Кличко на официальном сайте. Мэр Киева также подчеркнул, что до 9 мая в городе сменят названия другие объекты, в том числе улицы, проспекты и станции метро, названные в честь российских деятелей.

Сегодня я подал проект решения про переименование бывшего сквера Дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу, — приводятся слова Кличко на сайте.

Подобное решение приняли местные власти в Ужгороде и Ивано-Франковске, где одной из улиц достанется имя члена организации националистов Николая Арсенича-Березовского.

Ранее стало известно, что памятники поэту Александру Пушкину снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».

В Днепре неизвестные осквернили памятник Пушкину. Они нарисовали белой краской литеру Z. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух подозреваемых.