Во Франции рассказали, как КНР спасает экономику России Le Monde: КНР спасает экономику России

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Импорт в Китай помогает российской экономике, однако боязнь санкций убедила основные банки КНР ограничить финансирование закупок товаров из России, передает французское издание Le Monde. Отмечается, что экспорт товаров в Китай вырос на 50%, что вызывает раздражение Запада, чьи санкции были призваны сломить экономику России. После начала российской спецоперации на Украине Пекин стал покупать ещё больше энергоресурсов и поставлять еще больше своей продукции в Россию.

В период с января по август Китай импортировал российской продукции на $72,9 млрд, подавляющее большинство из которых составляли углеводороды: на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — отмечает издание.

Ранее в Германии сообщили, что укрепление сотрудничества между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Китайского лидера предупредили, что отказ от западных рынков негативно скажется на экономике страны.

В то же время американские СМИ сообщали, что в Белом доме встревожились из-за заявления российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в ходе саммита ШОС о налаживании более тесных связей между РФ и КНР и едином фронте на мировой арене. В Вашингтоне опасаются, что укрепляющийся союз двух держав не сулит ничего хорошего США и их союзникам.