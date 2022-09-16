WT: заявление Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС встревожило США

Фото: kremlin.ru

Американских политиков встревожило заявление российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в ходе саммита ШОС о налаживании более тесных связей между РФ и КНР и едином фронте на мировой арене, пишет The Washington Times. В Вашингтоне опасаются, что укрепляющийся союз двух держав не сулит ничего хорошего США и их союзникам.

Так, сенатор от Республиканской партии Марша Блэкберн заявила, что Россия и Китай стремятся к созданию «нового миропорядка», который будет представлять угрозу для мировой демократии и суверенитета.

В публикации отмечается, что союз РФ и КНР может обернуться для США и их союзников конфронтацией «на два фронта». В связи с этим Вашингтону следует вернуться к стандарту холодной войны, считают авторы.

Ранее Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание и они абсолютно не приемлемы для большинства государств на планете.